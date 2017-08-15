Текстовая онлайн-трансляция матча Векич — Вихлянцева в Цинциннати

В рамках первого круга турнира серии Premier в Цинциннати состоится матч между хорваткой Донной Векич (Q) и россиянкой Натальей Вихлянцевой (LL). Их единственная предыдущая встреча в WTA состоялась недавно, в первом раунде Уимблдона-2017. Там Векич победила в трёх партиях — 6:7 (6:8), 6:4, 6:1.



«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этого матча.



Во втором круге победительница этого поединка встретится с первой ракеткой мира чешкой Каролиной Плишковой. Напомним, что после Цинциннати Плишкова может потерять первую строчку.