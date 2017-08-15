Душевина завершила карьеру и сосредоточится на тренерской работе

Бывшая 31-я ракетка мира россиянка Вера Душевина приняла решение о завершении профессиональной карьеры.

«В последнее время травмы фактически закрыли мне дорогу на корт, и в сложившейся ситуации, думаю, самым правильным будет завершить игровую карьеру и сосредоточиться на тренерской работе. Я благодарна теннису, который помог мне стать тем, кто я есть. Благодарна тренерам, прежде всего Ирине Григорьевне Гранатуровой, и всем, кто помогал мне добиваться результатов», — приводит слова Душевиной «Р-Спорт».

Вера возглавляла юниорский рейтинг ITF, победила на юниорском Уимблдоне-2002, дважды дошла до полуфинала взрослого Уимблдона в миксте, стала победительницей Кубка Федерации-2005 в составе сборной России, завоевала титул на турнире в Стамбуле в 2009 году и ещё трижды уступала в финалах соревнований WТА в одиночном разряде. В паре в её активе два трофея.