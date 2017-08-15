Таунсенд, Эсс, Кенин получили вместе с Шараповой «уайлд-кард» на US Open

Организаторы Открытого чемпионата США объявили список обладательниц «уайлд-кард». Право сыграть в основной сетке соревнований в обход рейтинга получили россиянка Мария Шарапова, американки Тэйлор Таунсенд, Софья Кенин, Кейла Дей, Бринни Минор и Эшли Кратцер, а также француженка Аманден Эсс. Ещё одно специальное приглашение находится в распоряжении Федерации тенниса Австралии.

Напомним, что четвёртый, заключительный в сезоне, турнир серии «Большого шлема» пройдёт в Нью-Йорке на харде с 28 августа по 9 сентября.