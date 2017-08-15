Хачанов победил Шварцмана на старте «Мастерса» в Цинциннати

Россиянин Карен Хачанов в первом круге турнира серии «Мастерс-1000» в Цинциннати оказался сильнее аргентинца Диего Шварцмана со счётом 6:1, 1:6, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 38 минут. 21-летний москвич, занимающий 32-е место в рейтинге АТР, сделал 6 эйсов, 7 двойных ошибок, 4 брейка и проиграл 3 гейма на своей подаче.
Следующим оппонентом Карена станет итальянец Томас Фаббьяно (LL), заменивший в основной сетке швейцарца Роджера Федерера.
«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию этой встречи.