Дель Потро сломил сопротивление Бердыха в Огайо, выиграв третий сет — 6:0

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро в первом круге турнира серии «Мастерс-1000» в Цинциннати одержал волевую победу над чехом Томашем Бердыхом (10) со счётом 3:6, 7:6 (7:1), 6:0. Продолжительность поединка составила 1 час 55 минут. 28-летний уроженец Тандиля, занимающий 30-е место в рейтинге АТР, 17 раз подал навылет, совершил 7 двойных ошибок, реализовал 4 брейк-пойнта из 11 и проиграл 2 гейма на своей подаче. Томаш заработал 12 эйсов при 3 двойных.

Во втором круге дель Потро сыграет с американцем Митчеллом Крюгером (Q).