Раонич снялся с «Мастерса-1000» в Цинциннати

Десятая ракетка мира канадец Милош Раонич, посеянный под шестым номером на турнире серии «Мастерс-1000» в Цинциннати, отказался от участия в соревнованиях из-за травмы запястья.

«Моя травма запястья не зажила в достаточной степени для того, чтобы выходить на корт. Я всегда здорово выступал в Цинциннати и буду скучать по потрясающим фанатам», — приводит слова Раонича официальная страница соревнований в сети «Твиттер».

Место Милоша в основной сетке занял американец Райан Харрисон, который стал «лаки-лузером» и сыграет во втором круге либо с грузином Николозом Басилашвили, либо с хорватом Борной Чоричем.