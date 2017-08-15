175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Шарапова впервые за 13 лет не вошла в топ-10 высокооплачиваемых спортсменок мира

15 августа 2017, вторник. 21:42 Теннис

Американка Серена Уильямс возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии Forbes за период с 1 июня 2016 по 1 июня 2017 года. На втором месте оказалась немка Анжелика Кербер. Всего в топ-10 вошли восемь теннисисток.

Отметим, что в первой десятке не оказалось россиянки Марии Шараповой, которая в 2016 году уступила только Серене Уильямс, а до этого 11 лет кряду возглавляла рейтинг.

Рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии Forbes

1. Серена Уильямс (США, теннис) – $ 27 млн ($ 8 млн — призовые).
2. Анжелика Кербер (Германия, теннис) – $ 12,6 млн ($ 7,6 млн).
3. Даника Патрик (США, автогонки) – $ 12,2 млн ($ 7,2 млн).
4. Ронда Раузи (США, единоборства) – $ 11 млн ($ 8 млн).
5. Винус Уильямс (США, теннис) – $ 10,5 млн ($ 3,2 млн).
6. Гарбинье Мугуруса (Испания, теннис) – $ 7,7 млн ($ 4,2 млн).
7. Каролин Возняцки (Дания, теннис) – $ 7,5 млн ($ 2,5 млн).
8. Агнешка Радваньска (Польша, теннис) – $ 7,3 млн ($ 3,3 млн).
9. Эжени Бушар (Канада, теннис) – $ 7,1 ($ 0,6 млн).
10. Симона Халеп (Румыния, теннис) – $ 6,2 млн ($ 4,7 млн).

Источник: Forbes Сообщить об ошибке
Теги
Винус Уильямс Мария Шарапова Серена Уильямс
Новости. Теннис
15 августа 2017, вторник
21:47 Шарапова поблагодарила организаторов US Open за «уайлд-кард»
21:42 Шарапова впервые за 13 лет не вошла в топ-10 высокооплачиваемых спортсменок мира
20:32 Раонич снялся с «Мастерса-1000» в Цинциннати
20:26 Дель Потро сломил сопротивление Бердыха в Огайо, выиграв третий сет — 6:0
20:21 Вихлянцева одолела Векич в первом круге соревнований в Цинциннати
20:12 Хачанов победил Шварцмана на старте «Мастерса» в Цинциннати
20:07 Кирьос победил Гоффена и сыграет с Долгополовым на «Мастерсе» в Цинциннати
19:21 Таунсенд, Эсс, Кенин получили вместе с Шараповой «уайлд-кард» на US Open
18:37 Шарапова получила «уайлд-кард» в основную сетку US Open
18:30 Конта: в Интернете слишком много воинов клавиатуры, которым некуда тратить время
17:33 Душевина завершила карьеру и сосредоточится на тренерской работе
17:13 Текстовая онлайн-трансляция матча Хачанов — Шварцман в Цинциннати
17:07 Видеообзоры матчей Медведева, Куэрри и М. Зверева на «Мастерсе» в Цинциннати
16:54 Текстовая онлайн-трансляция матча Векич — Вихлянцева в Цинциннати
16:47 Видеообзоры матчей Гавриловой, Кис и Квитовой на турнире в Цинциннати
15:17 На центральном корте турнира в Риме к 2019 году появится крыша
14:23 Надаль: я сохранял страсть и любовь к теннису, и это помогло вернуться наверх
12:40 Джокович: провожу всё время за восстановительной терапией и с семьёй
11:21 Халеп: хочу извиниться за игру со Свитолиной, я провела ужасный матч
10:31 Макарова: с нетерпением ждём возвращения в Сингапур, это великолепный вызов
10:20 Веснина: у нас остались отличные воспоминания о турнире в Сингапуре
09:43 Веснина с Макаровой и Хингис с Чань отобрались на Итоговый турнир года
04:30 М. Зверев выиграл у Вердаско в первом круге «Мастерс 1000» в Цинциннати
04:18 Кис победила Вандевеге и сыграет с Касаткиной на турнире в Цинциннати
03:34 Касаткина взяла верх над Саснович в первом круге турнира WTA в Цинциннати
00:47 Куэрри разгромил Козлова в первом круге «Мастерс 1000» в Цинциннати
00:00 Бачински снялась с US Open из-за травмы
14 августа 2017, понедельник
23:22 Монфис снялся с «Мастерса» в Цинциннати, его заменит Раманатан
22:54 Гаврилова обыграла Младенович в первом круге соревнований в Цинциннати
22:11 Гаске обыграл Смита и стал первым соперником Надаля на «Мастерсе» в Цинциннати
21:49 Медведев в двух партиях уступил Фоньини в первом круге турнира в Цинциннати
21:04 Павлюченкова в трёх сетах проиграла Цуренко в первом круге турнира в Цинциннати
20:36 Квитова одержала волевую победу над Контавейт в 1-м круге турнира в Цинциннати
18:54 21 августа Надаль вновь станет первой ракеткой мира, опередив Маррея
18:40 Федерер снялся с «Мастерс 1000» в Цинциннати из-за проблем со спиной
18:03 Федерер в ближайшие дни решит, выступит ли он на «Мастерсе» в Цинциннати
16:00 5 теннисисток могут возглавить рейтинг WТА после турнира в Цинциннати
14:37 Веснина: меня не зарегистрировали на последний прямой рейс в Цинциннати
14:06 Макарова: мы с Весниной хотели сыграть агрессивно в финале, и это сработало
13:16 Возняцки: Свитолина сыграла очень умно в финале турнира в Торонто
13:06 Веснина: мы с Макаровой все титулы будем отмечать по окончании сезона
12:54 Свитолина: просто рада, что всё закончилось
11:17 Чорич стал третьим в чемпионской гонке U21, Шаповалов — четвёртый
11:10 А. Зверев стал третьим в чемпионской гонке АТР, Донской поднялся на 7 позиций
10:46 Нисикори снялся с «Мастерса-1000» в Цинциннати
Все новости RSS
Партнерский контент