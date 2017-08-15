Шарапова впервые за 13 лет не вошла в топ-10 высокооплачиваемых спортсменок мира

Американка Серена Уильямс возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии Forbes за период с 1 июня 2016 по 1 июня 2017 года. На втором месте оказалась немка Анжелика Кербер. Всего в топ-10 вошли восемь теннисисток.

Отметим, что в первой десятке не оказалось россиянки Марии Шараповой, которая в 2016 году уступила только Серене Уильямс, а до этого 11 лет кряду возглавляла рейтинг.

Рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии Forbes

1. Серена Уильямс (США, теннис) – $ 27 млн ($ 8 млн — призовые).

2. Анжелика Кербер (Германия, теннис) – $ 12,6 млн ($ 7,6 млн).

3. Даника Патрик (США, автогонки) – $ 12,2 млн ($ 7,2 млн).

4. Ронда Раузи (США, единоборства) – $ 11 млн ($ 8 млн).

5. Винус Уильямс (США, теннис) – $ 10,5 млн ($ 3,2 млн).

6. Гарбинье Мугуруса (Испания, теннис) – $ 7,7 млн ($ 4,2 млн).

7. Каролин Возняцки (Дания, теннис) – $ 7,5 млн ($ 2,5 млн).

8. Агнешка Радваньска (Польша, теннис) – $ 7,3 млн ($ 3,3 млн).

9. Эжени Бушар (Канада, теннис) – $ 7,1 ($ 0,6 млн).

10. Симона Халеп (Румыния, теннис) – $ 6,2 млн ($ 4,7 млн).