Шарапова поблагодарила организаторов US Open за «уайлд-кард»

Пятикратная победительница турниров серии «Большого шлема» экс-первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова поблагодарила организаторов Открытого чемпионата США за «уайлд-кард» в основную сетку турнира.



«Спасибо большое, это потрясающе», — написала Шарапова на своей странице в сети «Твиттер».

Посмотреть запись вы можете в «Твиттере».

Мария была дисквалифицирована на 15 месяцев за нарушение антидопинговых правил и вернулась на корт 26 апреля 2017 года. За это время она провела девять матчей, в которых одержала шесть побед. На данный момент Шарапова располагается на 148-й позиции в рейтинге WТА.