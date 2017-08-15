В. Уильямс, Цибулкова и Севастова вышли во второй круг турнира в Цинциннати

Американка Винус Уильямс (9) в первом круге турнира в Цинциннати разгромила свою соотечественницу Элисон Риске со счётом 6:2, 6:0. Поединок продолжался 1 час 6 минут. 37-летняя уроженка Линвуда, занимающая девятое место в рейтинге WТА, исполнила 7 эйсов, допустила 2 двойные ошибки, сделала 6 брейков и проиграла 1 гейм на своей подаче.

Следующей оппоненткой Уильямс-старшей станет австралийка Эшли Барти (Q), переигравшая американку Варвару Лепченко (Q) — 6:4, 6:4. Также во второй круг вышли француженка Ализе Корне, латвийка Анастасия Севастова (15) и словачка Доминика Цибулкова (11).