Конта уверенно обыграла Бертенс и вышла в третий круг в Цинциннати

Британская теннисистка Йоханна Конта (7) вышла в третий круг турнира в Цинциннати. В матче второго раунда она обыграла представительницу Нидерландов Кики Бертенс со счётом 6:3, 6:3.

Поединок продолжался 1 час 16 минут. На счету Конты 3 эйса, 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 10. Бертенс подала навылет 7 раз, совершила 8 двойных ошибок и использовала 1 брейковый шанс из 3 заработанных.

За место в четвертьфинале Конта сразится с победительницей пары Ализе Корне (Франция) — Доминика Цибулкова (Словакия, 11).