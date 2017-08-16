Веснина вышла во второй круг в Цинциннати, где сыграет с Возняцки

Россиянка Елена Веснина вышла во второй круг турнира в Цинциннати. В первом раунде она добыла волевую победу над француженкой Каролин Гарсией — 4:6, 6:4, 6:4.

Поединок длился 2 часа 4 минуты. На счету Весниной 7 эйсов, 8 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнтов из 6. Гарсия подала навылет 6 раз, совершила 1 двойную ошибку и использовала 3 брейковых шанса из 10.

За выход в третий круг Веснина сразится с представительницей Дании Каролиной Возняцки, получившей от организаторов шестой номер посева.