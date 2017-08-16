Иснер и Карлович вышли в третий круг турнира в Цинциннати

Американец Джон Иснер (14) и хорват Иво Карлович пробились в третий круг турнира серии «Мастерс» в Цинциннати. Во втором круге Иснер встречался со своим соотечественником Томми Полом (WC) и одержал победу со счётом 6:3, 6:3. Поединок длился 56 минут. Иснер подал 16 эйсов и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. Следующим соперником Джона будет победитель пары Фрэнсис Тиафо (США, WC) — Александр Зверев (Германия, 4).

Карлович на стадии второго круга встречался с французом Жо-Вильфридом Цонгой (8). Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (11:9) в пользу 38-летнего хорватского ветерана. Поединок продолжался 1 час 35 минут. Карлович подал навылет 19 раз, совершил 7 двойных ошибок и использовал единственный брейк-пойнт. За место в четвертьфинале Иво сразится либо с австралийцем Ником Кирьосом, либо с украинцем Александром Долгополовым (Q).