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Макарова стартовала в Цинциннати с победы над Стрыцовой и сыграет с Кербер

16 августа 2017, среда. 04:01 Теннис

Россиянка Екатерина Макарова вышла во второй круг турнира в Цинциннати. На старте соревнований она обыграла представительницу Чехии Барбору Стрыцову — 6:4, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 17 минут. На счету Макаровой 3 эйса, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12. Стрыцова подала навылет 1 раз, совершила 3 двойные ошибки и использовала единственный заработанный брейк-пойнт. За место в третьем раунде россиянка сразится с третьей сеяной Анжеликой Кербер из Германии.

Также во второй круг вышла американка Слоан Стивенс (WC), обыгравшая в первом раунде чешку Люси Шафаржову — 6:4, 7:6 (7:5). Следующей соперницей Стивенс будет ещё одна представительница Чехии — Петра Квитова (14).

Цинциннати (ж) 2017. 1-й круг
15 августа 2017 года, вторник. 01:50 МСК
Екатерина
Макарова
Барбора
Стрыцова
6:4 6:1
Цинциннати (ж) 2017. 1-й круг
16 августа 2017 года, среда. 02:00 МСК
Слоан
Стивенс
Люси
Шафаржова
6:4 7:6
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Анжелика Кербер Барбора Стрыцова Екатерина Макарова Люси Шафаржова Слоан Стивенс
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