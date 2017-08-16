Макарова стартовала в Цинциннати с победы над Стрыцовой и сыграет с Кербер

Россиянка Екатерина Макарова вышла во второй круг турнира в Цинциннати. На старте соревнований она обыграла представительницу Чехии Барбору Стрыцову — 6:4, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 17 минут. На счету Макаровой 3 эйса, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12. Стрыцова подала навылет 1 раз, совершила 3 двойные ошибки и использовала единственный заработанный брейк-пойнт. За место в третьем раунде россиянка сразится с третьей сеяной Анжеликой Кербер из Германии.

Также во второй круг вышла американка Слоан Стивенс (WC), обыгравшая в первом раунде чешку Люси Шафаржову — 6:4, 7:6 (7:5). Следующей соперницей Стивенс будет ещё одна представительница Чехии — Петра Квитова (14).