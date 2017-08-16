Мугуруса может сыграть с Касаткиной в третьем круге турнира в Цинциннати

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса (4) стала участницей третьего круга турнира в Цинциннати. В матче второго раунда она разгромила представительницу Бразилии Беатрис Хаддад-Майю (Q) — 6:2, 6:0.

Поединок продолжался 65 минут. На счету Мугурусы 4 эйса, 1 двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из 9. Хаддад-Майя подала навылет 2 раза, совершила 4 двойные ошибки и использовала 1 брейковый шанс из 2.

За выход в четвертьфинал Мугуруса сразится с победительницей пары Дарья Касаткина (Россия) — Мэдисон Кис (США, 16).