175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Мугуруса может сыграть с Касаткиной в третьем круге турнира в Цинциннати

16 августа 2017, среда. 04:45 Теннис

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса (4) стала участницей третьего круга турнира в Цинциннати. В матче второго раунда она разгромила представительницу Бразилии Беатрис Хаддад-Майю (Q) — 6:2, 6:0.

Поединок продолжался 65 минут. На счету Мугурусы 4 эйса, 1 двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из 9. Хаддад-Майя подала навылет 2 раза, совершила 4 двойные ошибки и использовала 1 брейковый шанс из 2.

За выход в четвертьфинал Мугуруса сразится с победительницей пары Дарья Касаткина (Россия) — Мэдисон Кис (США, 16).

Цинциннати (ж) 2017. 2-й круг
16 августа 2017 года, среда. 03:30 МСК
Гарбинье
Мугуруса
Беатрис
Хаддад-Майя
6:2 6:0
Цинциннати. Защита титула и первой строчки для Плишковой
14 августа в Цинциннати начнётся крупный турнир ATP и WTA. Уже после выхода сетки от участия отказалась Мария Шарапова.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Гарбинье Мугуруса Дарья Касаткина
Новости. Теннис
16 августа 2017, среда
05:22 Тим победил Фоньини во втором круге «Мастерса» в Цинциннати
04:45 Мугуруса может сыграть с Касаткиной в третьем круге турнира в Цинциннати
04:22 Допинг Шараповой не учитывался при выдаче «уайлд-кард» на US Open
04:01 Макарова стартовала в Цинциннати с победы над Стрыцовой и сыграет с Кербер
03:55 Иснер и Карлович вышли в третий круг турнира в Цинциннати
02:25 Веснина вышла во второй круг в Цинциннати, где сыграет с Возняцки
01:28 Конта уверенно обыграла Бертенс и вышла в третий круг в Цинциннати
01:00 Халеп вышла в третий круг турнира в Цинциннати
00:22 Карреньо-Буста и Феррер пробились во второй круг «Мастерса» в Цинциннати
15 августа 2017, вторник
23:51 Радваньска и Остапенко проиграли в первом круге турнира в Цинциннати
23:09 В. Уильямс, Цибулкова и Севастова вышли во второй круг турнира в Цинциннати
22:50 Южный не вышел во второй круг «Мастерса» в Цинциннати
21:47 Шарапова поблагодарила организаторов US Open за «уайлд-кард»
21:42 Шарапова впервые за 13 лет не вошла в топ-10 высокооплачиваемых спортсменок мира
20:32 Раонич снялся с «Мастерса-1000» в Цинциннати
20:26 Дель Потро сломил сопротивление Бердыха в Огайо, выиграв третий сет — 6:0
20:21 Вихлянцева одолела Векич в первом круге соревнований в Цинциннати
20:12 Хачанов победил Шварцмана на старте «Мастерса» в Цинциннати
20:07 Кирьос победил Гоффена и сыграет с Долгополовым на «Мастерсе» в Цинциннати
19:21 Таунсенд, Эсс, Кенин получили вместе с Шараповой «уайлд-кард» на US Open
18:37 Шарапова получила «уайлд-кард» в основную сетку US Open
18:30 Конта: в Интернете слишком много воинов клавиатуры, которым некуда тратить время
17:33 Душевина завершила карьеру и сосредоточится на тренерской работе
17:13 Текстовая онлайн-трансляция матча Хачанов — Шварцман в Цинциннати
17:07 Видеообзоры матчей Медведева, Куэрри и М. Зверева на «Мастерсе» в Цинциннати
16:54 Текстовая онлайн-трансляция матча Векич — Вихлянцева в Цинциннати
16:47 Видеообзоры матчей Гавриловой, Кис и Квитовой на турнире в Цинциннати
15:17 На центральном корте турнира в Риме к 2019 году появится крыша
14:23 Надаль: я сохранял страсть и любовь к теннису, и это помогло вернуться наверх
12:40 Джокович: провожу всё время за восстановительной терапией и с семьёй
11:21 Халеп: хочу извиниться за игру со Свитолиной, я провела ужасный матч
10:31 Макарова: с нетерпением ждём возвращения в Сингапур, это великолепный вызов
10:20 Веснина: у нас остались отличные воспоминания о турнире в Сингапуре
09:43 Веснина с Макаровой и Хингис с Чань отобрались на Итоговый турнир года
04:30 М. Зверев выиграл у Вердаско в первом круге «Мастерс 1000» в Цинциннати
04:18 Кис победила Вандевеге и сыграет с Касаткиной на турнире в Цинциннати
03:34 Касаткина взяла верх над Саснович в первом круге турнира WTA в Цинциннати
00:47 Куэрри разгромил Козлова в первом круге «Мастерс 1000» в Цинциннати
00:00 Бачински снялась с US Open из-за травмы
14 августа 2017, понедельник
23:22 Монфис снялся с «Мастерса» в Цинциннати, его заменит Раманатан
22:54 Гаврилова обыграла Младенович в первом круге соревнований в Цинциннати
22:11 Гаске обыграл Смита и стал первым соперником Надаля на «Мастерсе» в Цинциннати
21:49 Медведев в двух партиях уступил Фоньини в первом круге турнира в Цинциннати
21:04 Павлюченкова в трёх сетах проиграла Цуренко в первом круге турнира в Цинциннати
20:36 Квитова одержала волевую победу над Контавейт в 1-м круге турнира в Цинциннати
Все новости RSS
Партнерский контент