Тим победил Фоньини во втором круге «Мастерса» в Цинциннати

Австриец Доминик Тим (3) вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Цинциннати, призовой фонд которого превышает $ 4,9 млн. В матче второго круга третий сеяный уверенно обыграл итальянца Фабио Фоньини — 6:3, 6:2.
Поединок продолжался 66 минут. На счету Тима 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 7. Фоньини подал навылет 3 раза, совершил 2 двойные ошибки и упустил 2 брейк-пойнта.
За выход в четвертьфинал турнира Доминик сыграет с победителем пары Адриан Маннарино (Франция) — Сэм Куэрри (США, 15).
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