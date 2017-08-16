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С. Уильямс: Шарапову публика считает более приветливой и милой, чем меня

16 августа 2017, среда. 12:25 Теннис

Американка Серена Уильямс подтвердила своё намерение вернуться в теннис вскоре после родов, на Australian Open 2018, а также сравнила отношение публики к себе и к Марии Шараповой.

«Это очень дерзкий план, но я очень хочу выступить там. Это будет всего через три месяца после родов. Конечно, мне придётся нелегко. При этом я понимаю, что если я вернусь и буду проигрывать, то начнутся разговоры о том, что я уже не та — особенно с учётом того, что мне уже не 20 лет. Я не хочу выигрывать меньше, чем раньше. Либо я буду побеждать, либо не буду играть.

Многие люди думают, что я жёсткая и грубая в общении. Но я верю, что многие девушки в раздевалке считают меня очень милой. При этом Марию Шарапову, которая может вообще ни с кем не говорить в раздевалке, публика считает более приветливой и милой, чем меня. Почему? Потому что я чёрная и выгляжу грубой? Что ж, таково общество, в котором мы живём. Говорят, что афроамериканцам нужно быть вдвое лучше, чтобы к ним относились так же хорошо — особенно женщинам. Я не возражаю против того, чтобы быть вдвое лучше», — сказала Уильямс в интервью Vogue.

Источник: Vogue Сообщить об ошибке
Теги
Мария Шарапова Серена Уильямс
Новости. Теннис
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