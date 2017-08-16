Билли Джин Кинг: рада, что Шарапова получила «уайлд-кард» на US Open

Легендарная американская теннисистка Билли Джин Кинг прокомментировала получение россиянкой Марией Шараповой «уайлд-кард» в основную сетку последнего в сезоне турнира «Большого шлема» — US Open. Решение о выдаче специальных приглашений принимает американская теннисная федерация (USTA).



«Я рада, что USTA предоставила Марии Шараповой «уайлд-кард». Её дисквалификация завершилась, и для спорта замечательно, что она вернулась», — написала Кинг в своём «твиттере».

Напомним, что Мария после травмы, полученной в Риме в середине мая, провела лишь один официальный матч — в первом круге Стэнфорда против американки Дженнифер Брэйди (6:1, 4:6, 6:0). На матч второго круга этого турнира против украинки Леси Цуренко она не вышла, а затем отказалась от выступления на соревнованиях в Торонто и Цинциннати, которые также предоставляли ей «уайлд-кард» в основную сетку.