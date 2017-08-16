Уимблдон взял 175 млн фунтов стерлингов займа на раздвижную крышу первого корта

Уимблдон взял заём в размере 175 млн фунтов стерлингов (около 225,5 млн долларов по текущему курсу) на установку раздвижной крыши над первым кортом, сообщает Tennis World USA. При этом на саму крышу планируется потратить 71 млн фунтов (примерно 91,5 млн долларов). Остальные траты должны уйти на различные улучшения на территории Уимблдона, в том числе на создание грунтовых кортов и кортов с жёстким покрытием. Кроме того, вместимость первого корта увеличится почти на 1000 мест.



Работы по установке крыши на втором по значимости корте Уимблдона должны быть завершены к 2019 году. После этого Уимблдон станет вторым турниром «Большого шлема» с двумя кортами с раздвижной крышей — первым является Australian Open.