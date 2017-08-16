Нисикори досрочно завершил сезон из-за разрыва сухожилия запястья

Японец Кей Нисикори, который в последний момент отказался от участия в турнире серии «Мастерс-1000» в Цинциннати из-за травмы правого запястья, больше не выйдет на корт в нынешнем сезоне. Команда Нисикори сообщила, что обследование выявило у него разрыв сухожилия. Точные сроки восстановления японского теннисиста пока не известны.



Напомним, что это уже третий игрок из нынешней первой десятки, объявивший о досрочном завершении сезона. Ранее о том, что в этом году они на корт больше не выйдут, сообщили серб Новак Джокович, который лечит свой локоть, и швейцарец Стэн Вавринка, сделавший операцию на колене.