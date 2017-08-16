Текстовая онлайн-трансляция матча Касаткина — Кис в Цинциннати

Во втором круге турнира серии Premier в Цинциннати состоится матч между россиянкой Дарьей Касаткиной и американкой Мэдисон Кис (16). По личным встречам Кис ведёт со счётом 2:0. В четвертьфинале Олимпиады-2016 она победила со счётом 6:3, 6:1, а в третьем круге Ухани-2016 выиграла в трёх партиях — 6:1, 4:6, 6:4. На этом турнире Касаткина стартовала с победы над белоруской Александрой Саснович, а Кис прошла свою соотечественницу Коко Вандевеге.



«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этого поединка. Матч начнётся в 18:00 по московскому времени.



В третьем раунде победительницу этого матча уже ждёт четвёртая сеяная, испанка Гарбинье Мугуруса.