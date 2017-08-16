Текстовая онлайн-трансляция матча Путинцева — Кузнецова в Цинциннати

В рамках второго раунда турнира серии Premier в Цинциннати пройдёт поединок между выступающей за Казахстан Юлией Путинцевой и россиянкой Светланой Кузнецовой (8). Ранее они встречались в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге — 2017, где Путинцева взяла верх в концовке решающей партии, отыгравшись со счёта 3:5 — 6:3, 6:7 (4:7), 7:5.



«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Матч начнётся в 18:00 по московскому времени.



В третьем раунде Кузнецова или Путинцева сыграет либо с сербкой Александрой Крунич, либо с испанкой Карлой Суарес-Наварро.