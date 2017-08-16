Федерер побил рекорд по общему количеству на недель в топ-10

На этой неделе швейцарский теннисист, третья ракетка мира Роджер Федерер, стал единоличным обладателем рекорда по общему количеству недель, проведённых в топ-10 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов за всё время, сообщает на своей странице в сети «Твиттер» теннисный обозреватель Ник Лестер. Федерер проводит 734 неделю в десятке лучших. Американец Андре Агасси находился в топ-10 733 недели.

Из действующих теннисистов превзойти рекорд Федерера может Рафаэль Надаль, занимающий третье место в рейтинге после 603 недель в топ-10. Все остальные уступают даже завершившему карьеру американцу Питу Сампрасу – 4-е место, 584 недели.