Кардашьян: Серена любит петь караоке и умеет хранить тайны

Американская звезда реалити-шоу, актриса и фотомодель Ким Кардашьян в интервью Vogue решила раскрыть некоторые секреты жизни своей давней подруги теннисистки Серены Уильямс.

«Я хочу, чтобы люди смогли увидеть Серену с неформальной стороны. Она одержима караоке, которого лично я боюсь больше всего в жизни. Я помню благотворительный обед в Сан-Франциско. Серена пела, Обама пел, Канье пел, и это было потрясающе. Она позволяет себе такие вольности и как бы перезаряжается.

Серена — девушка, которой можно всегда позвонить и рассказать о чём угодно. Она никогда не осудит и никогда не будет занята для тебя. И при этом она умеет хранить тайны», — приводит слова Кардашьян пресс-служба WTA.