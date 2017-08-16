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Кардашьян: Серена любит петь караоке и умеет хранить тайны

16 августа 2017, среда. 18:15 Теннис

Американская звезда реалити-шоу, актриса и фотомодель Ким Кардашьян в интервью Vogue решила раскрыть некоторые секреты жизни своей давней подруги теннисистки Серены Уильямс.

«Я хочу, чтобы люди смогли увидеть Серену с неформальной стороны. Она одержима караоке, которого лично я боюсь больше всего в жизни. Я помню благотворительный обед в Сан-Франциско. Серена пела, Обама пел, Канье пел, и это было потрясающе. Она позволяет себе такие вольности и как бы перезаряжается.

Серена — девушка, которой можно всегда позвонить и рассказать о чём угодно. Она никогда не осудит и никогда не будет занята для тебя. И при этом она умеет хранить тайны», — приводит слова Кардашьян пресс-служба WTA.

Источник: WTA Сообщить об ошибке
Теги
Серена Уильямс
Новости. Теннис
16 августа 2017, среда
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