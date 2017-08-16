Касаткина взяла только три гейма у Кис на турнире в Цинциннати

Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выйти в третий круг турнира в Цинциннати. В матче второго круга Касаткина в двух сетах уступила американке Мэдисон Кис, получившей от организаторов 16-й номер посева, со счётом 2:6, 1:6. Матч продолжался 50 минут. Касаткина один раз подала навылет и допустила четыре двойные ошибки. На счету Кис семь эйсов и две ошибки на подаче, также она реализовала четыре брейк-пойнта из пяти. Кис одержала третью победу над Касаткиной в трёх проведённых матчах.

За выход в четвертьфинал Кис сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой (4).