Кузнецова вышла в третий круг турнира в Цинциннати, обыграв Путинцеву

Российская теннисистка Светлана Кузнецова вышла в третий круг турнира в Цинциннати. В матче второго раунда соревнований восьмая сеяная в двух сетах одержала победу над Юлией Путинцевой из Казахстана со счётом 6:3, 6:4. Матч продолжался 1 час 20 минут. Кузнецова 2 раза подала навылет, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. Путинцева реализовала 3 брейк-пойнта из 3 возможных. Кузнецова сравняла счёт в личном противостоянии с Путинцевой – 1-1.

За выход в четвертьфинал Кузнецова сыграет с победительницей матча Александра Крунич (Сербия, Q) — Карла Суарес-Наварро (Испания).