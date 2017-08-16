Димитров вышел в третий круг «Мастерса» в Цинциннати, обыграв Лопеса

Болгарский теннисист Григор Димитров вышел в третий круг турнира серии «Мастерс-1000» в Цинциннати. В матче второго раунда соревнований седьмой сеяный Димитров в двух сетах взял верх над испанцем Фелисьяно Лопесом со счётом 7:6 (7:5), 6:4. Матч продолжался 1 час 31 минуту. Димитров 11 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из шести. На счету Лопеса восемь эйсов и две ошибки на подаче. Димитров вышел вперёд в личном противостоянии с Лопесом – 3-2.

За выход в четвертьфинал Димитров сыграет с победителем матча Митчелл Крюгер (США, Q) — Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина).