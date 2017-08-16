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Димитров вышел в третий круг «Мастерса» в Цинциннати, обыграв Лопеса

16 августа 2017, среда. 20:00 Теннис

Болгарский теннисист Григор Димитров вышел в третий круг турнира серии «Мастерс-1000» в Цинциннати. В матче второго раунда соревнований седьмой сеяный Димитров в двух сетах взял верх над испанцем Фелисьяно Лопесом со счётом 7:6 (7:5), 6:4. Матч продолжался 1 час 31 минуту. Димитров 11 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из шести. На счету Лопеса восемь эйсов и две ошибки на подаче. Димитров вышел вперёд в личном противостоянии с Лопесом – 3-2.

За выход в четвертьфинал Димитров сыграет с победителем матча Митчелл Крюгер (США, Q) — Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина).

Цинциннати (м) 2017. 2-й круг
16 августа 2017 года, среда. 18:10 МСК
Григор
Димитров
Фелисьяно
Лопес
7:6 6:4
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Григор Димитров
Новости. Теннис
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