Текстовая трансляция матча Веснина — Возняцки на турнире в Цинциннати

Во втором круге турнира серии Premier в Цинциннати состоится матч между россиянкой Еленой Весниной и датчанкой Каролиной Возняцки. По личным встречам Возняцки ведёт со счётом 7-2. В единственной встрече в 2017 году в Истбурне Веснина сумела взять у датчанки только три гейма, уступив со счётом 1:6, 2:6. Последнюю победу над Возняцки россиянка одержала в 2016 году в Дохе – 7:5, 5:7, 6:3.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию поединка Веснина — Возняцки. Матч начнётся около 21:00 по московскому времени.