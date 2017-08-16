Павлюченкова и Младенович не сумели выйти в четвертьфинал в Цинциннати в паре

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова и француженка Кристина Младенович не сумели выйти в четвертьфинал турнира в Цинциннати в парном разряде. В матче второго раунда соревнований Павлюченкова и Младенович уступили Се Шувэй из Тайваня и румынке Монике Никулеску со счётом 7:6 (7:4), 5:7, 8:10. Матч продолжался 1 час 49 минут. Павлюченкова и Младенович реализовали четыре из шести брейк-пойнтов и допустили шесть двойных ошибок. На счету Се Шувэй и Никулеску пять брейков и одна ошибка на подаче.