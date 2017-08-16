Кирьос вышел в 3-й круг в Цинциннати, обыграв Долгополова женскими мячами

Австралийский теннисист Ник Кирьос вышел в третий круг турнира серии «Мастерс-1000» в Цинциннати. Во встрече второго раунда соревнований Кирьос в двух сетах обыграл Александра Долгополова (Q) со счётом 6:3, 7:6 (8:6). Матч продолжался 1 час 26 минут. Кирьос 15 раз подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 8. На счету Долгополова 2 эйса, 7 ошибок на подаче и 1 брейк. Шесть очков в этом матче из-за ошибки судьи теннисисты разыграли женскими мячами, помеченными красным цветом.

За выход в четвертьфинал Кирьос сыграет с хорватом Иво Карловичем.

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