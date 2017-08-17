Тиафо не пустил А. Зверева в 3-й круг «Мастерса» в Цинциннати

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо, получивший «уайлд-кард» от организаторов, вышел в третий круг турнира серии «Мастерс-1000» в Цинциннати. В матче второго раунда соревнований Тиафо в трёх сетах обыграл четвёртого сеяного, Александра Зверева из Германии, со счётом 4:6, 6:3, 6:4. Матч продолжался 1 час 56 минут. Тиафо 8 раз подал навылет, допустилодну двойную ошибку и реализовал 6 из 9 брейк-пойнтов. На счету Зверева 12 эйсов, 7 ошибок на подаче и 4 брейка. Тиафо впервые обыграл Зверева в трёх проведённых матчах.

За выход в четвертьфинал Тиафо сыграет с соотечественником Джоном Иснером (14).

В другом матче грузин Николоз Басилашвили взял верх над американцем Кристианом Харрисоном (LL) со счётом 6:3, 6:3.