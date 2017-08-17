Звонарёва получила «уайлд кард» в квалификацию турнира в Нью-Хэйвене

Российская теннисистка Вера Звонарёва получила «уайлд кард» в квалификацию турнира Connecticut Open в Нью-Хэйвене, сообщила на своей странице в «Твиттере» теннисный обозреватель Кэрол Бушар. Турнир категории Premier стартует в Нью-Хэйвене 19 августа.

Экс-вторая ракетка мира, 32-летняя Звонарёва, в активе которой 12 побед на турнирах WTA, не выступала на таком уровне с апреля 2015 года. Во время перерыва в карьере Вера вышла замуж и родила ребёнка. Летом 2017 года Звонарёва вернулась на корт, начав с турниров ITF.