Доналдсон вышел в 3-й круг «Мастерса» в Цинциннати, обыграв Раманатана

Американский теннисист Джаред Доналдсон, получивший «уайлд кард» от организаторов, вышел в третий круг турнира серии «Мастерс-1000» в Цинциннати. В матче второго раунда соревнований Доналдсон в трёх сетах обыграл индийца Рамкумара Раманатана, выступающего на турнире в качестве «лаки лузера», со счётом 6:4, 2:6, 6:4. Матч продолжался 1 час 57 минут. Доналдсон 8 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 8. На счету Раманатана 12 эйсов, 6 ошибок на подаче и два брейка.

За выход в четвертьфинал Доналдсон сыграет с Николозом Басилашвили из Грузии.