175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Вихлянцева проиграла Каролине Плишковой во втором круге турнира в Цинциннати

17 августа 2017, четверг. 08:46 Теннис

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева уступила сопернице из Чехии Каролине Плишковой во втором круге турнира в американском городе Цинциннати, результат игры — 2:6, 3:6.

Поединок продолжался 1 час 8 минут. Россиянка 2 раза подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и упустила все пять брейк-пойнтов. На счету первой ракетки турнира 7 эйсов, 6 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.

В третьем круге соревнований Плишкова встретится с итальянской теннисисткой Камилой Джорджи, которая оказалась сильнее Дарьи Гавриловой.

Цинциннати (ж) 2017. 2-й круг
17 августа 2017 года, четверг. 02:05 МСК
Каролина
Плишкова
Наталья
Вихлянцева
6:2 6:3
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Каролина Плишкова Наталья Вихлянцева
Новости. Теннис
17 августа 2017, четверг
09:42 Континен 21 августа вернётся на первую строчку рейтинг-листа, обогнав Мело
09:07 Надаль пробился в третий круг «Мастерса» в Цинциннати, выиграв у Гаске
09:05 Свитолина вышла победительницей из украинского дерби в Цинциннати
08:46 Вихлянцева проиграла Каролине Плишковой во втором круге турнира в Цинциннати
01:22 Макарова и Веснина снялись с парного турнира в Цинциннати
01:06 Доналдсон вышел в 3-й круг «Мастерса» в Цинциннати, обыграв Раманатана
00:54 Звонарёва получила «уайлд кард» в квалификацию турнира в Нью-Хэйвене
00:29 Тиафо не пустил А. Зверева в 3-й круг «Мастерса» в Цинциннати
00:04 Макарова вышла в 3-й круг в Цинциннати, обыграв на тай-брейке Кербер
16 августа 2017, среда
23:20 Веснина не сумела выйти в 3-й круг турнира в Цинциннати, проиграв Возняцки
23:12 Кирьос вышел в 3-й круг в Цинциннати, обыграв Долгополова женскими мячами
22:31 Павлюченкова и Младенович не сумели выйти в четвертьфинал в Цинциннати в паре
22:15 Барти не пустила В. Уильямс в 3-й круг турнира в Цинциннати
21:32 Хачанов вышел в 3-й круг «Мастерса» в Цинциннати и сыграет с Сугитой
20:59 Джорджи и Севастова вышли в 3-й круг турнира в Цинциннати
20:46 Феррер и Сугита вышли в третий круг «Мастерса» в Цинциннати
20:34 Текстовая трансляция матча Макарова — Кербер на турнире в Цинциннати
20:26 Текстовая трансляция матча Веснина — Возняцки на турнире в Цинциннати
20:00 Димитров вышел в третий круг «Мастерса» в Цинциннати, обыграв Лопеса
19:47 Кузнецова вышла в третий круг турнира в Цинциннати, обыграв Путинцеву
19:38 Видеообзор побед В. Уильямс, Мугурусы, Халеп и Конты на турнире в Цинциннати
19:11 Касаткина взяла только три гейма у Кис на турнире в Цинциннати
18:40 Видеообзор побед Тима, Иснера, Кирьоса и дель Потро в Цинциннати
18:15 Кардашьян: Серена любит петь караоке и умеет хранить тайны
17:48 Федерер побил рекорд по общему количеству недель в топ-10
17:05 Текстовая онлайн-трансляция матча Путинцева — Кузнецова в Цинциннати
16:55 Текстовая онлайн-трансляция матча Касаткина — Кис в Цинциннати
16:46 Кузнецова: женский теннис в России обязан своей популярностью Курниковой
15:04 Нисикори досрочно завершил сезон из-за разрыва сухожилия запястья
14:06 Уимблдон взял 175 млн фунтов стерлингов займа на раздвижную крышу первого корта
13:07 Билли Джин Кинг: рада, что Шарапова получила «уайлд-кард» на US Open
12:52 Гантухова примет участие в «Танцах со звёздами»
12:25 С. Уильямс: Шарапову публика считает более приветливой и милой, чем меня
09:35 Андреев будет одним из тренеров сборной России в матче КД против Венгрии
08:11 Тим: для меня подача — самый важный удар в теннисе
05:22 Тим победил Фоньини во втором круге «Мастерса» в Цинциннати
04:45 Мугуруса может сыграть с Касаткиной в третьем круге турнира в Цинциннати
04:22 Допинг Шараповой не учитывался при выдаче «уайлд-кард» на US Open
04:01 Макарова стартовала в Цинциннати с победы над Стрыцовой и сыграет с Кербер
03:55 Иснер и Карлович вышли в третий круг турнира в Цинциннати
02:25 Веснина вышла во второй круг в Цинциннати, где сыграет с Возняцки
01:28 Конта уверенно обыграла Бертенс и вышла в третий круг в Цинциннати
01:00 Халеп вышла в третий круг турнира в Цинциннати
00:22 Карреньо-Буста и Феррер пробились во второй круг «Мастерса» в Цинциннати
15 августа 2017, вторник
23:51 Радваньска и Остапенко проиграли в первом круге турнира в Цинциннати
Все новости RSS
Партнерский контент