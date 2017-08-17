Вихлянцева проиграла Каролине Плишковой во втором круге турнира в Цинциннати

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева уступила сопернице из Чехии Каролине Плишковой во втором круге турнира в американском городе Цинциннати, результат игры — 2:6, 3:6.



Поединок продолжался 1 час 8 минут. Россиянка 2 раза подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и упустила все пять брейк-пойнтов. На счету первой ракетки турнира 7 эйсов, 6 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.



В третьем круге соревнований Плишкова встретится с итальянской теннисисткой Камилой Джорджи, которая оказалась сильнее Дарьи Гавриловой.