Свитолина вышла победительницей из украинского дерби в Цинциннати

Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала победу над своей соотечественницей Лесей Цуренко во втором круге турнира WTA в Цинциннати. Украинское дерби на турнире в США завершилось со счётом 6:1, 6:4.



Матч продолжался 1 час 41 минуту. Шестая ракетка посева 4 раза подала навылет, допустила 3 двойных ошибки и использовала 4 брейк-пойнта из 15. Что касается статистики Цуренко, в активе спортсменки 3 эйса, 9 двойных и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.

В третьем круге соревнований Свитолина встретится с представительницей Германии Юлией Гёргес.