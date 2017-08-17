Континен 21 августа вернётся на первую строчку рейтинг-листа, обогнав Мело

Финн Хенри Континен, выйдя в четвертьфинал «Мастерс-1000» в Цинциннати в паре с австралийцем Джоном Пирсом, гарантировал себе возвращение на первую строчку рейтинг-листа в ближайший понедельник, 21 августа. Нынешняя первая ракетка мира, бразилец Марсело Мело, теряет очки за прошлогодний титул этого турнира, завоёванный им в паре с хорватом Иваном Додигом. Первой ракеткой на следующей неделе мог стать либо нынешний напарник Мело, поляк Лукаш Кубот, у которого в любом случае теперь будет больше рейтинговых очков, чем у бразильца, либо Континен.



Куботу было нужно завоевать здесь титул, а также ждать раннего вылета Континена и Пирса. Выйдя в четвертьфинал, Хенри набрал 8440 очков в лайв-рейтинге, в то время как Лукаш не может набрать больше 8410 баллов.