Видеообзоры матчей Макаровой, Касаткиной, Плишковой и В. Уильямс в Цинциннати

Американка Мэдисон Кис (16) во втором круге турнира в Цинциннати разгромила россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:2, 6:1.

Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».



Австралийка Эшли Барти (Q) переиграла американку Винус Уильямс (9) в трёх партиях — 6:3, 2:6, 6:2.

Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».



Россиянка Екатерина Макарова (LD) в драматичном поединке нанесла поражение немке Анжелике Кербер (3) — 6:4, 1:6, 7:6 (13:11). Екатерина плохо себя чувствовала во второй и третьей партиях, у неё были судороги, но она сумела одержать победу с восьмого матчбола.

Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».



Американка Слоан Стивенс (WC) уверенно победила чешку Петру Квитову (14) — 6:2, 6:3. Стивенс только возвращается в тур после травмы и на прошлой неделе, играя в Торонто по защищённому рейтингу, вышла в полуфинал.

Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».



Чешка Каролина Плишкова, которая может лишиться звания первой ракетки мира после этого турнира, обыграла россиянку Наталью Вихлянцеву (LL) со счётом 6:2, 6:3. За весь матч Каролина ни разу не отдала свою подачу.

Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».