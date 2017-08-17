Макарова: в Торонто было гораздо комфортнее, а в Цинциннати очень влажно и жарко

Россиянка Екатерина Макарова прокомментировала свою победу над немкой Анжеликой Кербер во втором раунде турнира серии Premier в Цинциннати.



«Это был невероятный матч, в котором мы обе сражались до последнего мяча. Мы в принципе регулярно проводим друг с другом трёхсетовые матчи, так что я знала, что будет нелегко. Она великолепная теннисистка, чемпионка.



Конечно, не было легко и в связи с погодными условиями. В Торонто было гораздо комфортнее, а здесь очень влажно и жарко. Всего после двух дней здесь уже тяжело. Но я очень рада, что смогла выиграть этот матч», — приводит слова Макаровой официальный сайт WTA.

Следующей соперницей Екатерины в Цинциннати станет американка Слоан Стивенс.