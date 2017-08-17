Настасе подал апелляцию на решение о его дисквалификации до 2021 года

Известный румынский теннисист Илие Настасе, уволенный с поста капитана сборной Румынии в Кубке Федерации и дисквалифицированный Международной федерацией тенниса (ITF) до 2021 года за поведение во время матча между командами Румынии и Великобритании, подал апелляцию на решение ITF. Об этом сообщает BBC.



Напомним, что скандал вокруг Настасе начался с пренебрежительного расистского высказывания относительно ребёнка американки Серены Уильямс на предматчевой пресс-конференции. Позже, уже во время соревнований, он оскорбил лидера британской сборной Йоханну Конту, капитана команды Энн Кеотавонг, а также судей.