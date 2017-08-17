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Настасе подал апелляцию на решение о его дисквалификации до 2021 года

17 августа 2017, четверг. 16:14 Теннис

Известный румынский теннисист Илие Настасе, уволенный с поста капитана сборной Румынии в Кубке Федерации и дисквалифицированный Международной федерацией тенниса (ITF) до 2021 года за поведение во время матча между командами Румынии и Великобритании, подал апелляцию на решение ITF. Об этом сообщает BBC.

Напомним, что скандал вокруг Настасе начался с пренебрежительного расистского высказывания относительно ребёнка американки Серены Уильямс на предматчевой пресс-конференции. Позже, уже во время соревнований, он оскорбил лидера британской сборной Йоханну Конту, капитана команды Энн Кеотавонг, а также судей.

Источник: BBC Сообщить об ошибке
Теги
Йоханна Конта Серена Уильямс
Новости. Теннис
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