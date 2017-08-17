Текстовая онлайн-трансляция матча Cугита — Хачанов в Цинциннати

В рамках третьего круга турнира серии «Мастерс 1000» в Цинциннати состоится матч между японцем Юити Сугитой и россиянином Кареном Хачановым. Ранее они никогда друг с другом не встречались. Также до этой недели ни один из них не выходил в четвертьфинал «Мастерса» — на стадию, в которую попадёт победитель их поединка.



«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этого матча.



Соперником сильнейшего в этой встрече по четвертьфиналу станет либо болгарин Григор Димитров, либо аргентинец Хуан-Мартин дель Потро.