Азаренко: болельщики заслуживают знать, почему я не сыграю на US Open

Двукратная победительница турниров серии «Большого шлема», экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко в обращении к болельщикам рассказала о разногласиях с отцом своего сына Лео Маккигом, который решил в судебном порядке запретить Виктории вывозить ребёнка из США.

«Мои невероятные друзья и болельщики, поддерживавшие меня в течение всей карьеры, заслуживают знать, почему я не смогу сыграть на US Open в этом году. День рождения моего сына Лео в декабре 2016 года, безусловно, стал лучшим в моей жизни. Теперь я совсем по-другому оцениваю ответственность мам и пап перед их семьями. Однако, как и большинство работающих матерей, я, несмотря на безусловную любовь к сыну, столкнулась с трудностями, не позволяющими вернуться к работе.

В марте в Беларуси при поддержке моей семьи и команды я приступила к тренировкам, чтобы набрать форму к 31 июля, когда собиралась вернуться на корт. Я смогла вернуться раньше и сыграть на турнире на Мальорке и на Уимблдоне. После Уимблдона мы с отцом Лео расстались и сейчас решаем некоторые юридические вопросы. Поэтому я смогу выступить на US Open, только если оставлю Лео в Калифорнии, а делать этого я не буду.

Найти правильный баланс между работой и уходом за ребёнком очень трудно, но я приняла это испытание и собираюсь с честью его выдержать. Хочу поддержать всех работающих отцов и матерей. Совмещать материнство и отцовство с карьерой — это нормально. Никто не должен выбирать между уходом за ребёнком и работой. Мы достаточно сильны, чтобы справляться и с тем, и с тем.

Я невероятно благодарна за всю поддержку, которую я получила от людей со всего мира, понимающих, как важно поддерживать работающих мам и наше право быть рядом с ребёнком. Надеюсь, скоро эта непростая ситуация разрешится, и я смогу вернуться на корт.

Я сохраняю оптимизм и надеюсь, что в ближайшие дни отец Лео и я сможем решить разногласия и предпринять шаги в правильном направлении, чтобы договориться о том, чтобы мы втроём могли путешествовать, а я — соревноваться. Главное, чтобы Лео имел возможность быть рядом с обоими родителями", — написала Азаренко в своём блоге в сети «Инстаграм».