Халеп вышла в четвертьфинал турнира в Цинциннати, обыграв Севастову

Румынка Симона Халеп (2) в третьем круге турнира в Цинциннати переиграла латвийку Анастасию Севастову (15) со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 18 минут. 25-летняя уроженка Констанцы, занимающая второе место в рейтинге WТА, обошлась без эйсов, допустила 4 двойные ошибки, реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 и проиграла 3 гейма на своей подаче. Анастасия исполнила 1 подачу навылет при 1 двойной.

В четвертьфинале соперницей Халеп станет либо британка Йоханна Конта (7), либо словачка Доминика Цибулкова (11).