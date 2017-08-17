Димитров одолел дель Потро и может сыграть с Хачановым в 1/4 финала в Цинциннати

Болгарин Григор Димитров (7) в третьем круге турнира серии «Мастерс-1000» в Цинциннати победил аргентинца Хуана-Мартина дель Потро со счётом 6:3, 7:5. Теннисисты провели на корте 1 час 39 минут. 26-летний уроженец Хасково, занимающий 11-е место в рейтинге АТР, исполнил 9 подач навылет, допустил 5 двойных ошибок, реализовал 3 брейк-пойнта из 6 и проиграл 1 гейм на своей подаче. Хуан-Мартин сделал 6 эйсов при 2 двойных.

В четвертьфинале соперником Димитрова станет либо россиянин Карен Хачанов, либо японец Юити Сугита.