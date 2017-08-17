Возняцки победила Барти в третьем круге соревнований в США

Датчанка Каролина Возняцки (6) в третьем круге турнира в Цинциннати уверенно переиграла австралийку Эшли Барти (Q) со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 7 минут. 27-летняя уроженка Оденсе, занимающая пятое место в рейтинге WТА, исполнила 3 эйса, допустила 2 двойные ошибки, реализовала 4 брейк-пойнта из 6 и проиграла 1 гейм на своей подаче.

В четвертьфинале Возняцки сыграет либо с чешкой Каролиной Плишковой (1), либо с итальянкой Камилой Джорджи (Q).

Напомним, Возняцки перед турниром имела шансы стать первой ракеткой мира по его окончании, но лишилась их после победы Плишковой во втором круге.