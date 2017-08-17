Доналдсон взял верх над Басилашвили и вышел в 1/4 финала турнира в Огайо

Американец Джаред Доналдсон (WC) в третьем круге турнира серии «Мастерс-1000» в Цинциннати переиграл грузина Николоза Басилашвили со счётом 6:4, 7:6 (7:4). Теннисисты провели на корте 1 час 36 минут. 20-летний уроженец Провиденса, занимающий 60-е место в рейтинге АТР, исполнил 5 подач навылет, допустил столько же двойных ошибок, реализовал 2 брейк-пойнта из 12 и проиграл 1 гейм на своей подаче. Николоз исполнил 5 эйсов при 2 двойных.

В первом в карьере четвертьфинале турнира серии «Мастерс-1000» Доналдсон сыграет с с победителем американского противостояния Джон Иснер (14) — Фрэнсис Тиафо (WC).