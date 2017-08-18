Мугуруса победила Кис и сыграет с Кузнецовой в 1/4 финала турнира в Цинциннати

Испанка Гарбинье Мугуруса (4) в третьем круге крупного турнира в Цинциннати победила американку Мэдисон Кис (16) со счётом 6:4, 3:6, 7:6 (7:3). Встреча продолжалась 2 часа 18 минут. 23-летняя уроженка Каракаса, занимающая шестое место в рейтинге WТА, ни разу не подала навылет, допустила 8 двойных ошибок, не отыграла ни одного брейк-пойнта из 5 и выиграла 5 геймов на подаче оппонентки. Кис исполнила 4 эйса при 5 двойных.

В четвертьфинале Мугуруса сыграет с россиянкой Светланой Кузнецовой (8), победившей в третьем круге ещё одну испанку Карлу Суарес-Наварро.