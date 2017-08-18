Тим сыграет с Феррером в четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати

Австриец Доминик Тим (3) вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Цинциннати. В матче третьего круга он одолел француза Адриана Маннарино — 7:6 (7:4), 7:6 (7:3).

Поединок продолжался чуть более двух часов. Тим выполнил 4 эйса, совершил 4 двойные ошибки и использовал 3 брейк-пойнта из 9. На счету Маннарино 2 эйса, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.

За место в полуфинале турнира Тим сыграет с испанцем Давидом Феррером, который в третьем круге обыграл своего соотечественника Пабло Карреньо-Бусту (11).