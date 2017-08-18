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Тим сыграет с Феррером в четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати

18 августа 2017, пятница. 01:56 Теннис

Австриец Доминик Тим (3) вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Цинциннати. В матче третьего круга он одолел француза Адриана Маннарино — 7:6 (7:4), 7:6 (7:3).

Поединок продолжался чуть более двух часов. Тим выполнил 4 эйса, совершил 4 двойные ошибки и использовал 3 брейк-пойнта из 9. На счету Маннарино 2 эйса, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.

За место в полуфинале турнира Тим сыграет с испанцем Давидом Феррером, который в третьем круге обыграл своего соотечественника Пабло Карреньо-Бусту (11).

Цинциннати (м) 2017. 3-й круг
17 августа 2017 года, четверг. 21:20 МСК
Доминик
Тим
Адриан
Маннарино
7:6 7:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Давид Феррер Доминик Тим
Новости. Теннис
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