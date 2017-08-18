Конта обыграла Цибулкову и сразится с Халеп за полуфинал турнира в Цинциннати

Британка Йоханна Конта (7) стала четвертьфиналисткой турнира в Цинциннати, призовой фонд которого превышает $ 2,5 млн. В матче третьего круга она обыграла представительницу Словакии Доминику Цибулкову (11) со счётом 6:3, 6:4.

Поединок длился 1 час 42 минуты. На счету Конты 4 эйса, 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 9. Цибулкова ни разу не подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 6.

За выход в полуфинал турнира Конта поборется с румынской теннисисткой Симоной Халеп (2).