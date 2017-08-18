27 эйсов помогли Иснеру одолеть Тиафо в третьем круге в Цинциннати

Американец Джон Иснер (14) вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Цинциннати, призовой фонд которого превышает $ 4,9 млн. В поединке третьего круга он добыл победу над своим соотечественником Фрэнсисом Тиафо (WC) — 7:6 (7:4), 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 39 минут. На счету Иснера 27 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 2. Тиафо подал навылет 10 раз, совершил 5 двойных ошибок и упустил два брейк-пойнта.

За выход в полуфинал турнира Иснер сразится с ещё одним американцем Джаредом Доналдсоном (WC).