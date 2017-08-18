Димитров: дель Потро — хитрый и очень опытный соперник

Болгарин Григор Димитров (7) прокомментировал победу над аргентинцем Хуан-Мартином дель Потро в третьем круге турнира в Цинциннати со счётом 6:3, 7:5.

«Дель Потро — хитрый и очень опытный соперник. Мне определённо стоило избегать атак с его форхенда. Я знал, что правильная тактика — почаще играть ему под бэкхенд. Думаю, что я провёл очень хороший матч. Мои короткие резаные удары доставляли сопернику немало трудностей, из-за чего он очень часто играл коротко, а я получал возможность контролировать розыгрыш с форхенда. Это были тактические игры, поскольку мы отлично знаем стиль друг друга», — приводит слова Димитрова официальный сайт ATP.