Победы Тима, Иснера и Димитрова — в обзоре игр 3-го круга турнира в Цинциннати

На турнире серии «Мастерс» в Цинциннати завершились некоторые матчи третьего круга. Австриец Доминик Тим (3) вышел в четвертьфинал, одолев в матче третьего круга француза Адриана Маннарино — 7:6 (7:4), 7:6 (7:3). Американец Джон Иснер (14) в поединке третьего круга взял верх над своим соотечественником Фрэнсисом Тиафо — 7:6 (7:4), 7:5. Болгарин Григор Димитров (7) в матче за выход в четвертьфинал победил представителя Аргентины Хуан-Мартина дель Потро со счётом 6:3, 7:5.

Видеообзор матчей можно посмотреть на «Чемпионате».